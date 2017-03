Auerbach bietet Spitzenreiter Paroli

In der Fußball-Regionalliga hat der VfB am Mittwoch Jena einen großen Kampf geliefert. Der 1:0-Sieg der Gäste war schmeichelhaft.

Von Monty Gräßler

erschienen am 22.03.2017



Auerbach. Der FC Carl Zeiss Jena marschiert in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter in Richtung Staffelsieg. Die Thüringer kamen am Mittwochabend im Nachholspiel beim VfB Auerbach zu einem glücklichen 1:0-Erfolg und bauten damit den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Energie Cottbus auf acht Punkte aus. Für die Vogtländer war es nach zwei Siegen und drei Remis die erste Niederlage in der Rückunde.

Die 1310 Zuschauer im VfB-Stadion sahen von Beginn an einen engagierten und mutigen Auerbacher Auftritt. Mattern (2./18.) und Wild (21.) sorgten für erste verheißungsvolle Aktionen vor dem Gästetor. Jena überzeugte auf nassem Geläuf mit Effektivität: Dietz nutzte die erste Chance der Thüringer zur Führung. Er pflückte im Strafraum einen Ball von Erlbeck herunter und ließ Schmidt im VfB-Tor aus acht Metern keine Chance (25.).

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und sorgten weiter für mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum als Carl Zeiss. So zwang Wild nach schnellem Schlosser-Freistoß Koczor zur Fußparade (32). Auch bei zwei Eckbällen kurz vor dem Wechsel lag der Ausgleich in der Luft. Erst rettete Bock auf der Linie gegen Hegers Kopfball, dann verpasste Zimmermann nur knapp.

Nach der Pause blieb der VfB das aktivere Team. Paradies, der erst einen Schlenker zu viel im Strafraum machte (52.) und kurz darauf aus 22 Metern Koczor prüfte (55.), läutete eine muntere zweite Hälfte ein. Jena sorgte bei Kopfbällen von Bock (60.) und Eismann (63.) zwar für etwas Entlastung, doch die größeren Chancen hatte Auerbach. So fehlten Heger bei seinem Kopfball (71.) nach Eingabe von Schlosser und Zimmermann aus Nahdistanz (76.) nach Vorarbeit von Wild die berühmten Zentimeter.

Als der Jenaer Torwart kurz vor dem Abpfiff einen Mattern-Schuss mit Mühe entschärfte, war der Jenaer Sieg perfekt. Der Auerbacher Trainer Michael Hiemisch sagte: "Schade, dass wir uns für das gute Spiel nicht belohnt haben."

Statistik Auerbach: Schmidt - Löser (75. Kunert), Müller, Sieber, Heger - Kötzsch (87. Rupf), Mattern - Paradies (80. Kühn), Schlosser, Wild - Zimmermann. Schiedsrichter: Schipke (Landsberg). Zuschauer: 1310. Tor: 0:1 Dietz (25.).