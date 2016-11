Aues Stürmer Köpke erkrankt: Einsatz gefährdet

erschienen am 02.11.2016



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue bangt vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg um den Einsatz von Pascal Köpke. Der Stürmer kann aufgrund eines grippalen Infekts nicht mit der Mannschaft trainieren. Sein Mitwirken ist damit gefährdet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.