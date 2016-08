Auf dem Weg nach Dubai: Maradona mit Passproblemen in Argentinien

erschienen am 29.08.2016



Argentiniens Fußball-Ikone Diego Armando Maradona hatte am Sonntag ungewöhnliche Probleme mit seinem Reisepass, als er das Land per Flugzeug in Richtung Dubai verlassen wollte. Bei der Passkontrolle stellte sich heraus, dass seine Reisedokumente bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurden.

Dabei hielt Maradona, Kapitän der argentinischen Weltmeister-Elf von 1986 in Mexiko und Vize-Weltmeister 1990 in Rom, das Dokument in seinen Händen. "Es war ein seltsames Vorkommnis", berichtete Maradonas Anwalt Diego Morla: "Diego war sehr überrascht, zumal der Vorfall nach seiner Kritik an der Regierung passiert ist."

Maradona hatte mit seiner negativen Meinung über den neuen Staatspräsidenten Mauricio Macri nicht hinterm Berg gehalten.