Auf dünnem Eis

Obwohl Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Deutschen Meisterschaften nur außer Konkurrenz antraten, stand das Duo besonders im Fokus. Ein Start bei der EM steht weiter in den Sternen.

Von Tatjana Flade

erschienen am 18.12.2016



Berlin. Auch ohne Höchstschwierigkeiten waren die Programme des Paares ein Genuss. Und es ist klar: Heilt die Knöchelverletzung von Aljona Savchenko rechtzeitig, spielt sie gemeinsam mit ihrem französischen Partner Bruno Massot international wieder ganz vorne mit. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin setzte das Duo mit seinen Darbietungen dennoch die Glanzpunkte. Leider zeigte sich erneut, dass in keiner anderen Disziplin nur annähernd Spitzenränge zu erwarten sind. Zudem waren die Teilnehmerfelder durch Verletzungen arg geschrumpft. Bei den Damen mussten die beiden Titelanwärterinnen Lutricia Bock aus Chemnitz, die sich am Dienstag einer Knieoperation unterzieht und somit für den Rest der Saison ausfällt, und Nicole Schott (Oberstdorf/Muskelfaserriss) vorher passen.

Aljona Savchenko und Bruno Massot konnten Hebungen, Pirouetten, Schritte und die Todesspirale sowie Doppelsprünge, aber noch keine Würfe zeigen. "Auf jeden Fall war es für uns wichtig, hier zu laufen, denn es ist wie ein Wettkampfgefühl. Es ist natürlich schade, dass wir das Programm nicht voll angehen konnten", meinte die 32-Jährige und fügte traurig hinzu: "Es dauert ziemlich lange und ich frage mich schon selbst jeden Tag, wann geht es weg." Vor fünf Wochen beim Grand-Prix in Paris hatte sie sich das Innenband im Knöchel angerissen. Seit zwei Tagen trainiert sie wieder Sprünge, aber noch keine Würfe.

Dem ehrgeizigen Duo fällt es schwer, sich in Geduld zu üben, aber beide wissen, dass sie keine andere Wahl haben. "Mein Kopf ist bei 500 Grad, aber die Beine machen noch nicht mit. Ich gehe zweimal am Tag zur Physiotherapie. Das hilft, aber zaubern kann keiner", berichtete die gebürtige Ukrainerin, die bis 2014 mit Robin Szolkowy für Chemnitz startete und mit ihm ein Jahrzehnt die Weltspitze beherrschte. "Es ist schwer, mit der Situation klarzukommen. Nach fünf Wochen habe ich immer noch Schmerzen, du willst, aber du kannst nicht", gab die fünffache Weltmeisterin zu. Bruno Massot ist gezwungen, fleißig allein Sprünge zu trainieren. Er versucht, seine Partnerin zu unterstützen: "Es ist schwer für Aljona, aber ich bin für sie da und warte auf sie."

Wie beide jedoch bestätigten, werden sie auf alle Fälle bei der Show "Emotions on Ice" am 28. Dezember in der Chemnitz-Arena dabei sein. "Über die EM können wir jetzt noch nicht entscheiden. Wir dachten, dass ich nach fünf Wochen wieder alles machen kann, aber erst jetzt geht es langsam vorwärts. Es ist zu früh zu sagen, die EM ist in Gefahr", meinte Savchenko mit Blick auf das kontinentale Championat Ende Januar in Ostrava. Bei ihrem gemeinsamen EM-Debüt 2015 erkämpfte das Paar auf Anhieb Silber, später bei der WM Bronze.

Mari Vartmann und Ruben Blommaert (Oberstdorf) gewannen so ihren ersten gemeinsamen Meistertitel. Sie liefen zwei ordentlich Programme, wenn auch nicht fehlerfrei. In der Kür wurde es ein Alleingang, weil Minverva-Fabienne Hase/Nolan Seegert (Berlin) wegen einer Verletzung aufgeben mussten. "Es war die beste Kür der Saison bisher, wir können damit zufrieden sein", sagte Vartmann. Bei der EM will das Duo besser abschneiden als vor einem Jahr mit Platz acht.

Bei den Damen gewann die Mannheimerin Natalie Weinzierl nunmehr ohne ernsthafte Konkurrenz ihren zweiten nationalen Titel mit fast 30 Punkten Vorsprung vor den talentierten Juniorinnen Lea Johanna Dastich aus Dresden und der ebenfalls 16-jährigen Berlinerin Annika Hocke. Dabei war sie erkältet und stolperte bei ein paar Sprüngen, in ihrer Kür zu "Les Miserables". "Dafür, dass ich nicht ganz so fit war, bin ich ganz zufrieden. Ich wollte meine Leistung bringen und gewinnen", kommentierte die 22-jährige Studentin. Die EM-Siebente von 2015, die auch noch eine Fußverletzung überwinden musste, hofft in fünf Wochen bei der EM wieder in Form zu sein. Dann ist eine Platzierung unter den Top Ten gut möglich. Nachdem auch noch eine Läuferin im Kurzprogramm verletzt aufgab, zeigten nur noch fünf Damen in Berlin eine Kür. Zum Vergleich: Sogar im Österreich waren bei den gleichzeitig stattfindenden Staatsmeisterschaften immerhin 15 Läuferinnen am Start, auch wenn einige eher gehobene Hobbyläuferinnen sind.