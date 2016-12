Aufatmen beim BVB: "Nur" Oberschenkelprellung bei Dembélé

erschienen am 17.12.2016



Aufatmen bei Borussia Dortmund: Der von zahlreichen Verletzungen geplagte Fußball-Vizemeister muss keinen weiteren Ausfall befürchten. Der Franzose Ousmane Dembélé, der am Freitagabend beim 2:2 (1:2) im Punktspiel bei 1899 Hoffenheim in der 69. Minute vom Feld getragen wurde, hat laut Trainer Thomas Tuchel "nur" eine schwere Oberschenkelprellung erlitten.

Vor seiner Auswechslung hatte der 19-Jährige eine überragende Vorstellung geboten. Dembélé bereitete beide BVB-Treffer durch Mario Götze (11.) und Pierre-Emerick Aubameyang (48.) vor.