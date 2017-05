Aufbau für Düsseldorfer Tischtennis-WM im Plan

erschienen am 22.05.2017



Der Aufbau für die bevorstehende Tischtennis-WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) verläuft planmäßig. "Wir liegen perfekt in der Zeit", sagte Geschäftsführer Martin Ammermann von der zuständigen Düsseldorf Congress Sport & Event (D-CSE) dem SID am Montag bei einem Rundgang durch die WM-Hauptarena der Messehallen zu den laufenden Arbeiten: "Ab Freitag kann wie vorgesehen in der Halle trainiert werden."

Der für 8000 Zuschauer konzipierte Center Court in der unmittelbar neben der Esprit-Arena von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gelegenen Halle 6 ist am Montag eine Woche vor dem ersten WM-Aufschlag bereits zu gut zwei Dritteln fertiggestellt gewesen. Das Stahlrohrgerüst mit seltenen Kurventribünen und besonderer Trittschalldämpfung wurde eigens für die WM bei der Schweizer Spezialfirma Nuessli, die auch schon am Aufbau temporärer Tribünen für die Fußball-WM 2010 in Südafrika beteiligt gewesen war, in Auftrag gegeben.

Mehrere der insgesamt 500 Arbeiter und Spezialisten begannen zu Wochenanfang bereits auch schon mit der Verlegung von 7000 Quadratmeter Spanholzplatten als Untergrund für den Spezialbodenbelag. Die Beleuchtung unter dem 26 Meter hohen Dach der 25.600 Quadratmeter großen Halle hängt bereits.

Der Aufbau der insgesamt zwei Spielhallen und einer weiteren Trainingshalle auf dem Messegelände hat am vergangenen Mittwoch begonnen. Insgesamt sind für die Arbeiten zehn Arbeitstage eingeplant. Im WM-Etat sind die Kosten für alle Fragen im Zusammenhang mit den Hallen mit rund drei Millionen Euro kalkuliert.