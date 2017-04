"Aufgeben ist keine Option": Verletzter Ibrahimovic will Karriere fortsetzen

erschienen am 24.04.2017



Der schwedische Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic verschwendet trotz seiner schweren Knieverletzung keinen Gedanken ans Karriereende. "Aufgeben ist keine Option", teilte der Stürmer vom englischen Rekordmeister Manchester United über sein Instagram-Profil mit.

Der 35-Jährige hatte im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht (2:1 n.V.) am vergangenen Donnerstag eine "schwere Bänderverletzung" im rechten Knie erlitten, wie United mitteilte. Laut Medienberichten hat sich Ibrahimovic vorderes und hinteres Kreuzband gerissen. "Eins ist sicher", schrieb er zu einem Foto seiner beiden nackten Beine: "Ich entscheide, wann es Zeit ist, aufzuhören, nichts anderes."

Er werde "eine Zeit lang" ausfallen, ergänzte Ibrahimovic, nach dieser schweren Phase aber stärker zurückkommen. "Ich habe ja bisher auch nur mit einem Bein gespielt, es sollte also kein Problem sein", scherzte der Rechtsfuß. Zunächst steht für Ibrahimovic aber laut britischer Presse eine Operation bei einem Kniespezialisten in den USA an.