Aufsteiger RB Leipzig gegen Augsburg wieder mit Forsberg

erschienen am 29.09.2016



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder mit Emil Forsberg auflaufen. Der schwedische Nationalspieler hat die Gehirnerschütterung, die ihn am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (1:1) zum Zuschauen zwang, auskuriert und steht wieder im Mannschaftstraining. «Wir treffen auf ein erfahrenes Team, das defensiv sehr gut steht. Da sind wir gefordert, Lösungen zu finden. Wir brauchen Geduld. Das wird kein Spaziergang», sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag.

Der RB-Coach schloss personelle Änderungen im Vergleich zu den vergangenen fünf Partien, die der Aufsteiger allesamt ungeschlagen beendete, nicht aus. «Wir werden einen anderen Ansatz wählen. Dafür braucht man vielleicht auch anderes Potenzial», sagte der 49-Jährige. Für das dritte Bundesliga-Heimspiel in der RB-Geschichte kündigt sich erneut eine große Kulisse an. Im Vorverkauf sind bereits 34 000 Karten abgesetzt worden.