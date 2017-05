Aufstiegs-Play-offs: Jena und Unterhaching mit einem Bein in 3. Liga

erschienen am 28.05.2017



Der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena und der ehemalige Bundesligist SpVgg Unterhaching stehen kurz vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. In den Aufstiegs-Play-offs der Regionalliga gewann Jena das Hinspiel beim Meister der Regionalliga West Viktoria Köln 3:2 (2:0). Gleichzeitig legte Unterhaching beim 3:0 (0:0) vor heimischer Kulisse gegen die SV Elversberg den Grundstein für den Aufstieg.

Offener ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel zwischen dem Traditionsverein SV Waldhof Mannheim und dem Nord-Meister SV Meppen, die sich nach einer unterhaltsamen Partie torlos trennten. Dabei beendeten beide Teams das Spiel mit zehn Mann auf dem Platz. Meppens Martin Wagner sah kurz vor der Pause innerhalb weniger Sekunden Gelb-Rot. Waldhof-Innenverteidiger Kevin Nennhuber kassierte als letzter Mann glatt Rot (85.). Beide werden ihren Teams am Mittwoch in Meppen (19.00 Uhr) fehlen.

Durch zwei kapitale Abwehrfehler machten sich die Kölner selbst das Leben schwer und lagen bereits zur Halbzeit durch Tore von Stürmer Timmy Thiele (21.) und Firat Sucsuz (28.) klar zurück. Nach 67 Minuten erhöhte Thiele sogar auf 3:0 für Jena, bevor Köln dank eines Elfmetertreffers von Mike Wunderlich und einem Kopfballtor von Dominik Lanius (87.) Schadensbegrenzung vor dem Rückspiel am Donnerstag in Jena (17.00 Uhr) betrieb.

Dort wird jedoch Viktoria-Kapitän Mike Wunderlich fehlen, der in der Nachspielzeit wegen Beleidigung des Gegners noch die Rote Karte sah.

Unterhaching siegte nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte letztendlich deutlich dank Toren von Jim-Patrick Müller (59.), Sascha Bigalke (64.) und Thomas Steinherr (74.) gegen Elversberg. Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm hat somit eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) im Saarland.