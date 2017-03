Augsburg: Partie bei den Bayern wie "Pokalspiel" - Finnbogason vor Rückkehr

erschienen am 30.03.2017



Trainer Manuel Baum vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat für das Auswärtsspiel bei Rekordmeister Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) einen forschen Auftritt angekündigt. "Es ist ein Muss, dass wir auch gegen den FC Bayern mutig sind", sagte der 37-Jährige am Donnerstag: "Wir gehen dieses Auswärtsspiel fast wie ein Pokalspiel an. Wir wollen kämpfen, beißen, ackern und eine Runde weiterkommen."

Zudem stellte Baum seinem Stürmer Alfred Finnbogason nach monatelanger Verletzung einen Einsatz in Aussicht. "Er ist soweit. Er könnte im Kader stehen oder sogar von Beginn an auflaufen", sagte Baum über den Isländer. Auch Mittelfeldlenker Daniel Baier (Achillessehnenbeschwerden) könnte gegen die Bayern wieder mitwirken.