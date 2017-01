Augsburg nur 1:1 im ersten Spiel von Cheftrainer Baum

erschienen am 07.01.2017



Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist im ersten Spiel von Manuel Baum als Cheftrainer nur zu einem Unentschieden gekommen. Im ersten Testspiel ihres Wintertrainingslagers trennten sich die Augsburger 1:1 (1:0) vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Der Ex-Münchner Takashi Usami (21.) brachte den Tabellenzwölften in Marbella in Führung, Wout Weghorst (60.) glich zum 1:1 aus.