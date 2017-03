Augsburgs Finnbogason trifft bei Comeback im Test gegen Fürth

erschienen am 23.03.2017



Stürmer Alfred Finnbogason hat sich nach monatelanger Verletzung mit einem Treffer im Trikot des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurückgemeldet. Der isländische Nationalspieler erzielte bei seinem Comeback im Test gegen den Zweitligisten Greuther Fürth in der 18. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. Serdar Dursun (8.) hatte die Gäste in Augsburg zuvor in Führung gebracht.

Finnbogason war in der Bundesliga letztmals am 30. September beim 1:2 in Leipzig zum Einsatz gekommen und danach wegen einer Schambeinentzündung ausgefallen.