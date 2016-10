Auslosung im EHF-Cup: Schweres Los für die Füchse Berlin

erschienen am 18.10.2016



Die Handball-Bundesliga hat es in der dritten Runde des EHF-Cups im November mit Gegnern aus Slowenien, Kroatien und der Schweiz zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Ein schweres Los erwischte Klub-Weltmeister Füchse Berlin, der zuerst auswärts beim slowenischen Spitzenteam Gorenje Velenje antreten muss. Auch die MT Melsungen hat erst im Rückspiel gegen RK Rijeka/Kroatien Heimrecht.

Dagegen treten der SC Magdeburg gegen RK Nasice/Kroatien und Frisch Auf Göppingen gegen den Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur zunächst vor eigenem Publikum an. Die Hinspiele werden am 19./20. November ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später (26./27. November).