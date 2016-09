Ausnahmegenehmigungen: Froome fordert UCI und WADA zum Handeln auf

erschienen am 27.09.2016



In der Debatte um die Nutzung von medizinischen Ausnahmegenehmigungen (TUE) im Hochleistungssport hat Tour-de-France-Sieger Chris Froome sowohl die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als auch den Radsportweltverband UCI zum raschen Handeln aufgefordert. "Das System ist offensichtlich anf√§llig f√ľr einen Missbrauch, und ich denke, dass sich UCI und WADA dringend darum k√ľmmern m√ľssen", schrieb der 31-J√§hrige in einem Statement.

Hacker der Gruppe Fancy Bears hatten zuletzt in mehreren Wellen auf illegale Weise medizinische Details von Sportlern ver√∂ffentlicht. Die mutma√ülich russischen Cyber-Piraten posteten auf ihrer Website zahlreiche Namen von Athleten, die aufgrund von Ausnahmegenehmigungen (TUE) eigentlich auf der Dopingliste stehende Medikamente legal eingenommen haben. Auch Froome, der nun f√ľr strengere Kriterien bei der Vergabe von TUEs pl√§diert, und sein britischer Landsmann Bradley Wiggins z√§hlten dazu.

Vor allem Wiggins und auch das Erfolgsteam Sky waren deshalb in den vergangenen Tagen ins Doping-Kreuzfeuer geraten, weil Wiggins unter anderem im Jahr seines Triumphs bei der Tour de France (2012) das starke Kortikoid Triamcinolon eingenommen hatte. "Ich leide schon mein Leben lang unter Asthma. Ich habe damals mit meinem Teamarzt einen Spezialisten aufgesucht, um die Probleme zu behandeln. Es ging nicht darum, mir einen unfairen Vorteil zu verschaffen", hatte Wiggins am Wochenende in einem BBC-Interview gesagt.

Froome selbst beteuerte, er habe diesbez√ľglich nie den Ansatz "Gewinnen um jeden Preis" verfolgt und beabsichtigt, die Grenzen des Regelwerks zu verschieben. "Ich nehme meine Rolle im Sport sehr ernst und wei√ü, dass ich nicht nur die Regeln zu achten, sondern √ľberdies ethisch und moralisch ein gutes Beispiel abzugeben habe", erkl√§rte Froome, der laut eigener Aussage zweimal in seiner Laufbahn eine Ausnahmegenehmigung nutzte.