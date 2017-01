Australian Open: Barthel qualifiziert sich für Hauptfeld

14.01.2017

freiepresse.de

Mittweida

Marion Gründler

Gärtnermeister hegt Nachwuchs

Hartha. Der jährliche Berufsinformationstag sprengt inzwischen Grenzen: In diesem Jahr stellen sich in Hartha doppelt so viele Firmen vor und wollen junge Leute aus gleich drei Oberschulen für sich gewinnen. weiterlesen