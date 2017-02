Australien: 15.000 Euro Strafe für Oral-Sex-Transparent

erschienen am 23.02.2017



Der australische Fußball-Verband FFA hat Erstligist Western Sydney Wanderers nach dem "Banner-Vorfall" im Derby gegen den FC Sydney (1:0) mit einer Geldstrafe in Höhe von knapp 15.000 Euro belegt. Der Klub habe den Fußball in "Misskredit" gebracht, lautete die Begründung der FFA für die Sanktion.

Während der Partie am vergangenen Samstag hatten 14 Wanderers-Anhänger ein anstößiges Transparent hochgehalten. Es stellte FC-Trainer Graham Arnold beim Oral-Sex dar. Die Fans wurden daraufhin vom Verein mit einem 18 Monate dauernden Stadionverbot belegt. Diese rasche Maßnahme sorgte dafür, dass die Wanderers um einen Punktabzug herumgekommen sind.