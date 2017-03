Auto kracht in Nachtklub: NFL-Profi Boykin festgenommen

erschienen am 28.03.2017



Ein Autounfall kommt Football-Profi Trevone Boykin vom früheren Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks teuer zu stehen. Der NFL-Quarterback war Insasse eines Wagens, der nachts in Dallas/Texas in einen Nachtklub krachte. Die Polizei fand bei Boykin Marihuana, der 23-Jährige stand unter Drogen und wurde festgenommen.

Shabrika Bailey (25) fuhr laut Polizeiangaben das Auto, sieben Fußgänger und ein Barkeeper wurden bei dem Unfall verletzt. Lebensgefahr besteht bei keinem der Betroffenen. "Wir suchen weiter nach Informationen und sind enttäuscht", teilten die Seahawks via Twitter mit. Boykin ist in Seattle Ersatzmann von Star-Spielmacher Russell Wilson.