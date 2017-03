BBL: Alba verkürzt Rückstand auf Bayreuth

erschienen am 24.03.2017



Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine Chance auf eine gute Ausgangsposition für die Play-offs gewahrt. Der Tabellen-Fünfte aus der Hauptstadt gewann gegen den Vierten medi Bayreuth 77:76 (28:31) und verkürzte mit nun 32:20 Punkten den Rückstand auf den direkten Konkurrenten (36:14) auf vier Punkte. Die besten vier Teams der Vorrunde haben in den Play-offs zunächst den Heimrecht-Vorteil auf ihrer Seite.

Derweil schwindet bei Rasta Vechta sieben Spieltage vor dem Ende der regulären Saison immer mehr die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der Aufsteiger verlor bei s.Oliver Würzburg nach einem blamablen ersten Viertel (9:29) mit 63:86 (34:47) und bleibt mit 4:46 Punkten abgeschlagen Vorletzter. Bereits abgestiegen ist der insolvente Klub Phoenix Hagen, dem die BBL die Lizenz entzogen hat.