BBL: Bamberg und Ulm weiter ungeschlagen

erschienen am 04.12.2016



Meister Brose Bamberg und Vize-Meister ratiopharm Ulm sind in der Basketball-Bundesliga nicht aufzuhalten. Der Titelverteidiger ließ Aufsteiger Science City Jena beim 79:54 (44:27) keine Chance und steht mit 26:0 Punkten weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Verfolger Ulm (22:0) gewann mit deutlich mehr Mühe 89:79 (43:43) bei den Walter Tigers Tübingen und ist in der laufenden Saison ebenfalls ohne Niederlage.

Bamberg hatte beim ungleichen Duell in Nationalspieler Maodo Lo (14 Punkte) seinen besten Werfer. Schon zur Pause war klar, dass es keine Überraschung geben würde, die Franken waren für Jena eine Nummer zu groß. In Tübingen sahen die Fans dagegen ein spannendes Spiel. Erst in den letzten fünf Minuten konnten sich die Gäste entscheidend absetzen, Topscorer der Ulmer war Raymar Morgan (20).