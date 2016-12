BBL: Bayreuth festigt Rang drei

erschienen am 09.12.2016



Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat im Rennen um die besten Play-off-Plätze den dritten Tabellenrang gefestigt. Die Oberfranken gewannen gegen die BG Göttingen mit 84:76 (45:39) und sicherten sich damit bereits die Teilnahme an der Qualifikationsrunde des BBL-Pokals. Mit 22:4 Punkten bleibt Bayreuth nach dem sechsten Heimsieg in Folge ratiopharm Ulm (22:0) auf den Fersen und hält den Vierten Bayern München (18:4) zunächst auf Distanz.

Bester Werfer der Gastgeber war Trey Lewis mit 22 Zählern. Auf der Gegenseite erzielte Alex Ruoff 20 Punkte für die Göttinger, die mit der Bilanz von 10:14 im Tabellenmittelfeld festhängen.