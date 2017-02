BBL: Bayreuth und Nils Dejworek gehen getrennte Wege

erschienen am 15.02.2017



Nils Dejworek zählt nicht mehr zum Kader von Basketball-Bundesligist medi Bayreuth. Geschäftsführer Philipp Galewski erklärte am Mittwoch, der Vertrag mit dem 21 Jahre alten Power Forward sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.