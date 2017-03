BBL: München verpflichtet Joyce

erschienen am 14.03.2017



Bayern München hat sich für den Schlussspurt in der Basketball-Bundesliga mit Dru Joyce verstärkt. Der 32 Jahre alte US-Guard, der in der BBL bereits mehrere Stationen hinter sich hat, unterschrieb beim dreimaligen deutschen Meister einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Natürlich ist es ein später Wechsel, aber ich werde jetzt sehr hart arbeiten und 100 Prozent geben, um das neue System schnell zu lernen und dem Team helfen zu können", sagte Joyce, der in der Vorsaison bei s.Oliver Würzburg aktiv gewesen war. Zuletzt lief er beim weißrussischen Vertreter BC Zmoki Minsk in der osteuropäischen VTB-League auf.