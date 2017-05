BBL-Play-offs: Ulm vor Halbfinaleinzug

erschienen am 13.05.2017



Hauptrunden-Sieger ratiopharm Ulm steht in der Basketball-Bundesliga vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gewann das dritte Viertelfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 87:76 (43:39) und führt in der best-of-five-Serie nach 0:1-Rückstand nun 2:1. Mit einem Sieg am Dienstag in Ludwigsburg (20.30 Uhr) würden die Ulmer die Vorschlussrunde erreichen.

Beste Werfer der Gastgeber waren Nationalspieler Per Günther mit 21 Punkten und der US-Amerikaner Chris Babb mit 20 Zählern. Bei Ludwigsburg ragte Jack Cooley (24) heraus, konnte die zweite Niederlage in Folge allerdings nicht verhindern.

Ulm erwischte den deutlich besseren Start und lag im ersten Viertel lange mit zehn oder mehr Punkten vorne. Danach schwand die Dominanz des Favoriten aber, Ludwigsburg übernahm kurz nach der Halbzeit zweimal die Führung. Das war jedoch der erneute Weckruf für die Ulmer, die danach wieder davonzogen und den Sieg letztlich locker über die Zeit brachten.