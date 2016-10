BMW-Motorsportchef schlieÃŸt RÃ¼ckkehr in Formel 1 vorerst aus

BMW-Motorsportchef schließt Rückkehr in Formel 1 vorerst aus

erschienen am 14.10.2016



BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt hat eine Rückkehr seiner Marke in die Formel 1 vorerst ausgeschlossen. "In unsere Strategie passt die Formel 1 gerade nicht rein", sagte der 49-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zuletzt war BMW 2009 in der Formel 1 gestartet.

Der Motorsport grundsätzlich sei für BMW sehr wichtig, das Unternehmen wolle sich aber auf die DTM konzentrieren und zudem einen Schwerpunkt auf Elektrofahrzeuge legen. Mit großem Interesse beobachte er deshalb die Entwicklungen in der Formel E.

Marquardt kündigte zudem an, bis 2019 die DTM und die japanische Serie Super GT verzahnen zu wollen. Ziel sei es, einen Super-Touren-Champion auszufahren. Dabei sollen DTM-Fahrer und Super-GT-Fahrer in einem oder zwei Rennen gegeneinander antreten. "Das wäre dann so etwas wie die Champions League der Tourenwagen", sagte Marquardt.