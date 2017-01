BSV Sachsen: Knapper Sieg im Kellerduell

erschienen am 07.01.2017



Zwickau. Sieg für Zwickau: Im Kellerduell der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen hat BSV Sachsen am Samstag knapp gegen die SG H2Ku Herrenberg gewonnen. Die Muldestädterinnen feierten einen 22:21-Sieg in der Sporthalle Neuplanitz. Beste Werferin der Zwickauerinnen war Sandra Szary mit fünf Treffern. (fp)