BSV Sachsen im Pokal ausgeschieden

erschienen am 01.10.2016



Wuppertal. Die Zweitliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind in der zweiten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Die ersatzgeschwächten Muldestädterinnen zogen beim Ligakonkurrenten TV Beyeröhde mit 29:35 (14:20) den Kürzeren. Erfolgreichste Torjägerin in den Reihen der Gäste war Kapitänin Silvia Sajbidor mit elf Treffern. (tc)