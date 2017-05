BSV Sachsen kassiert knappe Niederlage

erschienen am 06.05.2017



Herrenberg. Die Zweitliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Nach der bitteren 24:25 (13:13)-Niederlage bei der H2Ku Herrenberg am Samstagabend ist der bisherige Tabellenvorletzte bis auf zwei Punkte an die Muldestädterinnen herangerückt. Erfolgreichste Torschützin der Gäste war Monika Odrowska mit sechs Treffern. (tc)