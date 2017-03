BVB-Boss Watzke glaubt nicht an Weggang von Torjäger Aubameyang

erschienen am 11.03.2017



Klub-Chef Hans-Joachim Watzke geht fest von einem Verbleib von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund aus. "Ich hatte noch an keinem einzigen Tag, seitdem er bei uns ist, das Gefühl, dass Auba uns verlassen will", sagte der 57-Jährige im Interview der Fußball Bild.

Er glaube, so Watzke, "dass er spürt, dass hier wieder eine große Mannschaft heranwachsen kann. Ich sehe ja auch, wie er sich mit Spielern wie Dembélé, Reus und Pulisic und all den anderen versteht." Deshalb mache er sich aktuell keine Gedanken über den Abgang des Gabuners.

Immer wieder wird Aubameyang mit Champions-League-Sieger Real Madrid in Verbindung gebracht. Seine mögliche Ablösesumme wird auf einen Betrag im dreistelligen Millionenbereich taxiert.

Aubameyangs Vertrag beim BVB läuft allerdings noch bis 2020. Watzke: "Wir wissen, was wir an ihm haben - aber auch er weiß, was er an uns hat." Zuletzt hatte der Borussen-Stürmer in der Champions League beim 4:0 gegen Benfica Lissabon einen Dreierpack geschnürt.