BVB-Boss Watzke lobt 1899-Mehrheitseigner Hopp

erschienen am 05.05.2017



BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich vor dem Duell des Tabellenvierten Borussia Dortmund mit dem Tabellendritten 1899 Hoffenheim am Samstag lobend über den einst ungeliebten Konkurrenten sowie dessen Geldgeber und Mehrheitseigner Dietmar Hopp geäußert. "Hoffenheim hat eine außergewöhnlich gute Entwicklung genommen. Und persönlich hatte ich übrigens noch nie etwas gegen Dietmar Hopp. Er hat - wie es in Deutschland jetzt möglich ist und wie es sich auch Martin Kind in Hannover anschickt zu tun - die Mehrheit am Verein übernommen. Dietmar Hopp hat aber auch gezeigt, dass er bereit ist, sich nach den Regeln des Financial Fairplay zu richten. Sie machen das in Sinsheim sehr ernsthaft, sehr seriös und sehr gut. Was das angeht, hatte ich früher eine andere Meinung, da müssen wir nicht drumherum reden", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagausgabe).

Besonders der Umgang mit dem Anschlag auf die BVB-Mannschaft Anfang April habe die einst distanzierten Parteien näher gebracht. "Hoffenheim hat sich sehr schnell, sehr deutlich und sehr überzeugend auf unsere Seite gestellt. Das hatte Stil!", sagte Watzke und hofft auf einen passenden Empfang Hopps im Dortmunder Stadion am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Dietmar Hopp hat mich direkt angerufen und sehr bewegt sein Mitgefühl ausgedrückt. So etwas vergesse ich nie! Deshalb würde ich mich freuen, wenn es am Samstag im Stadion nicht wieder zu Beleidigungs-Arien käme."

In der Vergangenheit hatte die Beziehung zwischen Dietmar Hopp und den BVB-Fans für Schlagzeilen gesorgt. So wurde unter anderem auf einem Plakat zu Gewalt gegen den Milliardär aufgerufen.