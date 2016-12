BVB-Gegner Benfica baut mit Arbeitssieg Tabellenführung aus

erschienen am 17.12.2016



Meister Benfica Lissabon hat die Tabellenführung in der portugiesischen Fußball-Liga ausgebaut. Der Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Champions League setzte sich beim Abstiegskandidaten GD Estoril Praia mit 1:0 (0:0) durch und vergrößerte seinen Vorsprung auf den FC Porto auf vier Punkte. Der Mexikaner Raúl Jiménez stellte den Arbeitssieg mit einem verwandelten Handelfmeter in der 61. Minute sicher.

Benfica hat gegen den BVB am 14. Februar (20.45 Uhr/Sky) zunächst ein Heimspiel, bevor es im Rückspiel am 8. März (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in den Signal-Iduna-Park geht.