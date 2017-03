BVB: Götze-Rückkehr frühestens zur neuen Saison

erschienen am 15.03.2017



Der erkrankte Fußball-Weltmeister Mario Götze wird frühestens zu Beginn der kommenden Saison wieder für Borussia Dortmund spielen. "Das sportlich übergeordnete Ziel für den Spieler ist die volle Einsatzfähigkeit bis zum Beginn der nächsten Saison", teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Spielzeit 2017/18 beginnt am 18. August.

Der 24-Jährige spreche "positiv" auf die erste Behandlungsphase seiner Stoffwechselstörung an. Im Frühsommer könne Götze, einen weiteren positiven Verlauf vorausgesetzt, "wieder mit dem leistungsorientierten Training beginnen".

Im Februar war bekannt geworden, dass Götze an einer Stoffwechselerkrankung leidet. Der BVB nahm ihn daraufhin für unbestimmte Zeit aus dem Training. Derzeit ist der Offensivspieler in der Reha, wo er laut Verein "ein individuelles Trainingsprogramm" absolviert.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betonte: "Der BVB wünscht Mario Götze auch im Namen seiner zehn Millionen Fans eine schnelle Gesundung."