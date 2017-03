BVB: Tuchel setzt auf Attacke

erschienen am 07.03.2017



Trainer Thomas Tuchel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund setzt für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Attacke. "Wir haben das Flutlicht an, ein Rückspiel in der K.o.-Phase. Alle sind da, um uns zu unterstützen. Da geht es ums Toreschießen und Angreifen", sagte Tuchel am Dienstag, einen Tag vor dem Duell am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Der BVB muss ein 0:1 aus dem Hinspiel umdrehen. Die unglückliche Niederlage in Lissabon soll aber nicht das Denken der Spieler bestimmen. "Wir müssen uns vom Hinspielergebnis lösen", forderte Tuchel, "wir haben Lust, zu attackieren, anzugreifen. Und diese Angriffe wollen wir ordentlich absichern."

Der Sieg soll auch ein Geschenk für Marco Reus sein, der verletzt fehlen wird: "Wir wollen, dass er im Viertelfinale wieder für uns spielen kann. Er ist ein großer Verlust."

Neben dem Nationalspieler, der gegen Bayer Leverkusen (6:2) einen Muskelfaserriss erlitten hatte, wird Tuchel möglicherweise auch Raphael Guerreiro ersetzen müssen. Der portugiesische Europameister hat eine Muskelverhärtung, sein Einsatz ist fraglich.