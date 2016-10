BVB bei Sporting mit Sokratis in der Startelf

erschienen am 18.10.2016



Borussia Dortmund kann im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) wieder auf Sokratis zurückgreifen. Nach überstandenen Adduktorenproblemen bietet Trainer Thomas Tuchel den griechischen Innenverteidiger im Estádio José Alvalade von Beginn an neben Marc Bartra auf.

Lukasz Piszczek, der zuletzt aufgrund von Knieproblemen ausgefallen war, wird zunächst nur auf der Bank sitzen. Tuchel muss am dritten Spieltag der Königsklasse auf neun verletzte Spieler verzichten. Mikel Merino und Park Joo-Ho sind zudem für die Königsklasse nicht gemeldet worden.