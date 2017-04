BVB gegen HSV bei Sky Sport News HD frei empfangbar

erschienen am 03.04.2017



Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV wird der Pay-TV-Sender Sky zusätzlich in seinem frei empfangbaren Nachrichtenkanal Sky Sport News HD ausstrahlen. Moderatorin Jessica Kastrop und Experte Lothar Matthäus stimmen am Dienstag ab 19.00 Uhr auf das Spiel ein. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.