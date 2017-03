BVB gegen Lotte ohne Aubameyang

erschienen am 14.03.2017



Borussia Dortmund tritt zum Nachholspiel des DFB-Pokal-Viertelfinals gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte in Osnabrück am Dienstag (18.30 Uhr) ohne Pierre-Emerick Aubameyang an. Der beste Bundesliga-Torschütze (21 Treffer) steht nicht im 18-köpfigen Kader von BVB-Trainer Thomas Tuchel. Für Aubameyang stürmt Weltmeister André Schürrle.

Nationalspieler Julian Weigl fehlt angeschlagen, Abwehrchef Sokratis ist gesperrt. Der Sieger des Spiels trifft im Halbfinale auf Titelverteidiger Bayern München.

Das Duell war ursprünglich für den 28. Februar angesetzt, wurde aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Lotte wich daraufhin nach Osnabrück aus.