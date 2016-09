BVB hofft auf schnelle Bartra-RÃ¼ckkehr

BVB hofft auf schnelle Bartra-Rückkehr

erschienen am 23.09.2016



Borussia Dortmund hofft vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) auf die Rückkehr von Innenverteidiger Marc Bartra (Adduktorenzerrung) und Stürmer Adrian Ramos. "Wir hoffen, dass es bei Marc reicht bis Dienstag", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag nach dem 3:1 (1:0) in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Ramos habe sich die Hüfte verdreht und sei als Vorsichtsmaßnahme nicht im Kader gewesen.

Um Pierre-Emerick Aubameyang muss sich Tuchel offensichtlich nicht sorgen. Der Torjäger humpelte nach dem Spiel, er hatte zwei Schläge auf den Fuß bekommen. "Ich glaube nicht, dass es etwas Schwerwiegendes ist", sagte Tuchel.