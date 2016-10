BVB im Derby mit Aubameyang - Schalke mit Dreierkette

erschienen am 29.10.2016



Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang kehrt für das Revierderby gegen Schalke 04 in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Gabuner hatte das Pokalspiel gegen Union Berlin am Mittwoch (3:0 im Elfmeterschießen) nach einem Schlag gegen die Wade verpasst. Gonzalo Castro fehlt kurzfristig wegen muskulärer Probleme, in der Innenverteidigung spielt Matthias Ginter neben Sokratis.

Bei den Gästen fehlt Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, der mit einer Außenbandverletzung für mehrere Wochen ausfällt. Er wird von Franco Di Santo ersetzt. Trainer Markus Weinzierl wird mit einer Dreierkette spielen, die Benedikt Höwedes, Naldo und Matija Nastasic bilden.

170 teils legendäre Spiele hat es zwischen Dortmund und Schalke seit 1925 gegeben, 88 davon in der Bundesliga seit 1963. Die Bilanz spricht für die Königsblauen: 67 Siegen stehen 43 Unentschieden und 60 Niederlagen gegenüber, das Torverhältnis lautet 325:265.

In der Bundesliga-Ära spielte niemand mehr Derbys als das Schalke-Idol Klaus Fichtel (24), niemand gewann mehr als der heutige Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc (10).