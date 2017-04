BVB mit Bender in Richtung Monaco aufgebrochen

erschienen am 18.04.2017



Mit Allroundspieler Sven Bender hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag die Reise zum Champions-League-Viertelfinalrückspiel bei AS Monaco (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky) angetreten. Der olympische Silbermedaillengewinner war im vergangenen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausgewechselt worden. Auch der genesene Marco Reus trat den Flug in Richtung Cote d'Azur an.

Trainer Thomas Tuchel hatte den Nationalstürmer gegen Frankfurt ebenfalls zur Halbzeit ausgewechselt. Dies war allerdings nach der langen Verletzungspause nur eine Vorsichtsmaßnahme.

Das Hinspiel gegen die Monegassen hatten die Schwarz-Gelben einen Tag nach dem Sprengstoffanschlag auf die Borussen-Stars mit 2:3 verloren. "Wir sind keine Träumer. Wir wissen, dass die Chance nicht sehr groß ist - aber es ist eine da", betonte Klub-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem Abflug.