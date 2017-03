BVB ohne Guerreiro - Pulisic ersetzt Reus

erschienen am 08.03.2017



Borussia Dortmund tritt zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon am Mittwochabend (Anstoß 20.45 Uhr/ZDF und Sky) ohne Raphael Guerreiro an. Der Europameister, den eine Muskelverhärtung plagte, sitzt zunächst auf der Bank. Für ihn verteidigt auf der linken Seite Kapitän Marcel Schmelzer.

Der BVB muss gegen Benfica ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen - und das ohne den verletzten Marco Reus, der mit einem Muskelfaserriss bis Anfang April ausfällt. Den Nationalspieler ersetzt Christian Pulisic.