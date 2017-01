BVB und Liverpool gewinnen FIFA-Fanpreis

erschienen am 09.01.2017



Die Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben zusammen mit den Anhängern von Jürgen Klopps FC Liverpool den Fanpreis des Fußball-Weltverbands FIFA gewonnen. Beide Gruppen wurden für ihr Gedenken am Vorabend des 27. Jahrestages der Stadionkatastrophe von Hillsborough ausgezeichnet. Vor Liverpools 4:3 gegen den BVB im Viertelfinale der Europa League (14. April 2016) hatten alle Zuschauer die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.