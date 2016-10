BVB zunÃ¤chst ohne GÃ¶tze in Leverkusen

BVB zunächst ohne Götze in Leverkusen

erschienen am 01.10.2016



Zunächst ohne WM-Held Mario Götze trat Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund am Samstagabend im Westschlager bei Bayer Leverkusen an. Der Mittelfeldspieler gehörte im Gegensatz zum Champions-League-Duell gegen Real Madrid (2:2) nicht der Startformation der Schwarz-Gelben an.

Ebenfalls zunächst auf der Bank saß Kapitän Marcel Schmelzer. Als Spielführer der Westfalen fungierte deshalb Abwehrchef Sokratis.

Aufseiten von Bayer konnten die im Königsklassenspiel bei AS Monaco (1:1) angeschlagenen Ömer Toprak und Kapitän Lars Bender mitwirken und standen in der Start-Elf vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena.