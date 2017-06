Bacsinszky trotzt Regenunterbrechungen: Halbfinal-Einzug in Paris

erschienen am 06.06.2017



Die Schweizerin Timea Bacsinszky hat zum zweiten Mal nach 2015 das Halbfinale der French Open erreicht und darf in Paris weiter von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Die Weltranglisten-31. besiegte überraschend Lokalmatadorin Kristina Mladenovic (Frankreich/Nr. 13) in 1:49 Stunden mit 6:4, 6:4 und ließ sich auch von zwei Regenunterbrechungen über insgesamt dreieinhalb Stunden nicht vom Erfolsgweg abbringen.

In Stuttgart-Finalistin Mladenovic schied damit eine große Hoffnungsträgerin der Franzosen aus. Die 24-Jährige hatte im Achtelfinale Titelverteidigerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 4) ausgeschaltet. Als letzte Französin hatte Mary Pierce vor 17 Jahren den Titel beim Heimspiel in Roland Garros geholt.

Die 27-jährige Bacsinszky trifft am Donnerstag in ihrem zweiten Major-Halbfinale überraschend auf die ungesetzte Jelena Ostapenko. Die 19-Jährige bezwang die frühere Nummer eins Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 11) mit 4:6, 6:2, 6:2 und steht als erste Lettin in einem Major-Halbfinale.

Alle Akteurinnen hatten zunächst mit starken Windböen zu kämpfen, die ihnen den Sand in die Augen wehte. Im zweiten Satz musste die Matches gleich zweimal wegen Regenfällen unterbrochen werden.