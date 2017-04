Badminton-EM: Zwiebler zum Auftakt gegen Briten Penty

erschienen am 25.04.2017



Der frühere Badminton-Europameister Marc Zwiebler (33) trifft zum Auftakt der letzten EM seiner Karriere im dänischen Kolding am Mittwoch auf den Briten Toby Penty. Während der an Position drei gesetzte Bischmisheimer, der nach der WM im August in Schottland seine Laufbahn beenden wird, ein Freilos genoss, setzte sich Penty gegen Kai Schäfer (Düren) 26:24, 21:14 durch.

Erfolgreich in die Titelkämpfe startete derweil Fabienne Deprez (Gifhorn), die sich gegen Elisabeth Baldauf (Österreich) 24:22, 21:11 durchsetzte. Auch die 18-jährige Yvonne Li (Lüdinghausen) gewann ihr Auftaktmatch gegen Airi Mikkela (Finnland) mit 25:23, 21:12. Deprez trifft in der zweiten Runde auf die Russin Natalja Perminowa, Li spielt gegen die an Nummer fünf gesetzte Dänin Mette Poulsen.

Die deutschen Meister Luise Heim (Bonn-Beuel) und Fabian Roth (Refrath/Nr. 8) sind erst am Mittwoch im Einsatz.