Badminton: Zwiebler feiert zum Abschluss ersten Sieg

erschienen am 16.12.2016



Der ehemalige Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bischmisheim) hat das Saisonfinale der Superseries-Turniere in Dubai mit seinem ersten Sieg abgeschlossen. Der dreimalige Olympiateilnehmer setzte sich am Freitag gegen Hu Yun aus Hongkong durch, der beim Stand von 21:10, 18:10 für seinen deutschen Rivalen aufgab.

Zwiebler sicherte sich damit als Dritter der Gruppe A eine Prämie von 11.000 Dollar, gut 10.500 Euro. Für den Weltranglisten-14. Zwiebler war es im vierten Duell mit der Nummer 15 des Rankings der dritte Sieg.

Zwiebler hatte den Einzug ins Halbfinale nach zwei Niederlagen vorzeitig verpasst. Der 32-Jährige hatte zunächst gegen den Chinesen Tian Houwei und anschließend auch gegen Vizeeuropameister Jan Ö. Jörgensen jeweils glatt in zwei Sätzen verloren. Der deutsche Rekordmeister nahm erstmals an dem mit 943.800 Euro dotierten Finalturnier teil.