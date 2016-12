Badminton: Zwiebler mit Auftaktniederlage beim Saisonfinale

erschienen am 14.12.2016



Der deutsche Badminton-Rekordmeister Marc Zwiebler (Bischmisheim) ist mit einer klaren Niederlage in das Saisonfinale der Superseries-Turniere in Dubai gestartet. In seinem ersten Gruppenspiel unterlag der dreimalige Olympiateilnehmer am Mittwoch dem Chinesen Tian Houwei in nur 34 Minuten mit 15:21, 7:21.

Für den Weltranglistensiebten Zwiebler war es im dritten Duell mit der aktuellen Nummer sieben die zweite Niederlage. Nächster Gegner des 32-Jährigen ist am Donnerstag (6.00 Uhr MEZ) Vizeeuropameister Jan Ö. Jörgensen aus Dänemark. Als letzter Kontrahent wartet Hu Yun aus Hongkong auf Zwiebler.

In Dubai ziehen die jeweils beiden besten Spieler der beiden Vierergruppen ins Halbfinale ein. Für den gebürtigen Bonner Zwiebler ist es die erste Teilnahme an dem mit 943.800 Euro dotierten Finalturnier.