Badminton: Zwiebler scheitert früh in Malaysia

erschienen am 05.04.2017



Der ehemalige Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bischmisheim) ist bei den Malaysia Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 33-Jährige verlor sein Auftaktmatch bei der mit 600.000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen Tommy Sugiarto aus Indonesien mit 13:21, 9:21. Zwiebler war der einzige Deutsche in der Hauptrunde des Turniers.