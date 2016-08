Bahnrad: Deutsche Meistertitel fÃ¼r Vogel und Levy

Bahnrad: Deutsche Meistertitel für Vogel und Levy

erschienen am 27.08.2016



Olympiasiegerin Kristina Vogel (Erfurt) hat sich bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Cottbus ihren 15. nationalen Meistertitel gesichert. Zusammen mit Pauline Grabosch siegte sie im Teamsprintfinale vor Tatjana Paller/Alina Lange (Starnberg/Köln). "Natürlich ist Cottbus nicht der Saison-Höhepunkt, aber jeder Titel ist schön", sagte Vogel, die am Sonntag noch im Sprint startet. Bei den Männern verteidigte Maximilian Levy (Cottbus) seinen Sprinttitel erfolgreich.