Bahnrad-Talent Pauline Grabosch "Junior-Sportlerin des Jahres"

erschienen am 07.10.2016



Die große Bahnrad-Hoffnung Pauline Grabosch (Erfurt) ist zur "Junior-Sportlerin des Jahres 2016" gekürt worden. Die 18 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin und -Weltrekordlerin erhielt die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsbereich am Freitag durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe in Bonn. In der Mannschafts-Wertung setzten sich die Zweier- und Viererbob-Junioren-Weltmeister Johannes Lochner/Joshua Blum (Schönau/München)durch.

Grabosch gewann die Jury-Wertung bei der seit 38 Jahren stattfindenden Wahl vor Zehnkampf-Juniorenweltmeister Niklas Kaul (Mainz) und dem zweifachen Skisprung-Junioren-Weltmeister David Siegel (Baiersbronn). Zu den Vorgängern der Schülerin gehörten in den vergangenen Jahren schon spätere Sport-Größen wie Michael Groß (1981), Franziska van Almsick (1992(beide Schwimmen), Timo Boll (1997/Tischtennis), Maria Höfl-Riesch (2004/Ski-alpin), Magdalena Neuner (2007/2008) und Laura Dahlmeier (2013/beide Biathlon).

Lochner/Bluhm behaupteten sich vor dem Weltmeister-Team der Skispringer und den Dressur-Europameistern der Jungen Reiter. Im Behindertensport gingt der Preis an den Böblinger Rollstuhl-Fechter Maurice Schmidt und bei den Gehörlosen an Sportschütze Colin Müller aus Kirchheim.