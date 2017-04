Bahnrad-WM: Niederlag verpasst Sprint-Halbfinale

erschienen am 15.04.2017



Max Niederlag (Chemnitz) hat seine Chancen auf eine Medaille im Sprintturnier der Bahnrad-WM in Hongkong verspielt. Der 23-Jährige unterlag am Samstag im Viertelfinale dem Briten Ryan Owens. Niederlag, der in der Qualifikation zu einer persönlichen Bestzeit (9,66 Sekunden) gerast war und anschließend den britischen Olympia-Zweiten Callum Skinner ausschaltete, wurde gegen Owens im entscheidenden dritten Lauf wegen eines unerlaubten Manövers disqualifiziert.

Im 500-m-Zeitfahren erreichten Miriam Welte (Kaiserslautern) und Pauline Grabosch (Erfurt) das Finale. Gudrun Stock (München) schied in der Einerverfolgung aus.