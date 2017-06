Bahnrad: Welte holt neunten Meistertitel

erschienen am 08.06.2017



Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) ist zum neunten Mal deutsche Meisterin im 500-m-Zeitfahren. Die Vize-Weltmeisterin setzte sich bei den nationalen Titelkämpfen am Donnerstag in Frankfurt/Oder in 33,561 Sekunden vor der WM-Fünften Pauline Grabosch (Erfurt/33,920) und der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel (Erfurt/34,100) durch. Welte und Vogel hatten 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London zusammen Gold im Teamsprint geholt.

Bei den Herren gewann erstmals der Erfurter Maximilian Dörnbach das 1000-m-Zeitfahren in 1:02,154 Minuten vor Marc Jurczyk (Erfurt/1:02,246) und dem Berliner Robert Förstemann (1:02,499). In der 3000-m-Einerverfolgung setzte sich Favoritin Gudrun Stock (München) durch und verbesserte in 3:33,687 Minuten ihren eigenen deutschen Rekord um knapp eine Sekunde.

Im abschließenden Scratch-Rennen siegte Vize-Weltmeister Lucas Liß (Unna). Er gewann vor Straßen-Profi Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) und Maximilian Beyer (Berlin). Liß hatte bereits zum Auftakt die Mannschaftsverfolgung gewonnen.